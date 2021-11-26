محافظ بنى سويف: حزمة من الإجراءات لمنع تكرار تجمعات المخلفات الصلبة

بنى سويف هانى فتحى

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتنفيذ خطة تتضمن الإجراءات المناسبة لمنع تكرار تجمعات المخلفات التاريخية بأماكن تجمعها، مع تحديد ولاية أو ملكية المواقع التي تشهد تجمعات قمامة أو مخلفات هدم وبناء أو غيرها من المخلفات الصلبة لاتخاذ الإجراءات المناسبة في إطار تطبيق القانون.

وطالب محافظ بني سويف الأهالى الذين يسكنون بالقرب من الأماكن مساعدة التنفيذيين بسرعة الإبلاغ عن العربات التي تلقى بالمخلفات مرة أخرى لاتخاذ الإجراءات القانونية، خاصة أنه يجرى حالياً تنفيذ حملات رفع تلك المخلفات بعد ما تم حصر أماكنها، مشيراً إلى وجود مشكلة تعرقل هذه الجهود وهي تكرار التراكمات مرة أخري خاصة بالأراضي الفضاء ذات الملكية الخاصة.

جاء ذلك خلال جولته اليوم الجمعة، يرافقه النائبان محمد سيد ومحمد رجب عضوا مجلس النواب واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد والمحاسب هانى الجويلى رئيس مركز ومدينة بني سويف.

وتفقد المحافظ عددا من المواقع التي تم رفع تجمعات المخلفات التاريخية بها تجمع المخلفات بالقرب من شارع مصرف إسلام وغيرها من المواقع ، والذي تم رفع منه أكثر من 1000 طن مخلفات صلبة خلال الأسبوع الماضى.