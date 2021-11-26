اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ماكرون يزور الفاتيكان ولبنان عنوان المحادثات مع البابا فرنسيس.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 05:23 م
ماكرون يزور الفاتيكان ولبنان عنوان المحادثات مع البابا فرنسيس.. اعرف التفاصيل الأزمة فى لبنان -أرشيفية
إيمان حنا

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أكد سفير لبنان لدى الفاتيكان فريد الخازن، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يزور الفاتيكان اليوم ولبنان سيكون عنوانا بالمحادثات"، مشيرا إلى أن الفاتيكان دائما مستعد لمساعدة لبنان ولكن فى بعض الأمور علينا أن نساعد أنفسنا، مشيرة إلى أن زيارة رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إلى الفاتيكان كانت ضرورية ومهمة".

 

ووفق موقع النشرة اللبنانى، كشف الخازن أنه "منذ سنة إلى الآن الموضوع الأول المثار في دوائر الفاتيكان هو لبنان، والدليل أن البابا خصص يوما كاملا للبنان، وزيارة أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين منتدبا من البابا إلى لبنان دليل إضافي، وفي كل خطابات البابا هناك إشارات دائمة إلى بلدنا".

 

وشدد الخازن على أن "البابا حريص على زيارة لبنان ولكن حتى الآن ليس هناك من زيارة مقررة"، كاشفا أن "وزير خارجية الفاتيكان سيزور لبنان اوائل شهر فبراير المقبل".


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