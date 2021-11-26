لو مسافر.. طقس معتدل وسيولة مرورية بطريق الإسكندرية الزراعى.. بث مباشر

كتب بهجت أبو ضيف

قدم اليوم السابع صباح اليوم الجمعة، بثا مباشرا من طريق الإسكندرية الزراعي، لرصد حركة المرور، والتعرف على حالة الطقس، حيث تميزت حركة المرور بالانتظام، وسط انتشار لرجال الإدارة العامة للمرور، كما توقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس معتدل، مع ارتفاع لدرجات الحرارة.

شهدت حركة المرور سيولة في حركة السير، صباح اليوم الجمعة، بمحاور وميادين القاهرة والجيزة، حيث تميزت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة وبشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، انتظاما وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وتميزت حركة السيارات بالسيولة أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.