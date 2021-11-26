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لو عايز تقدم على شقة فى مشروعات سكن مصر أو دار مصر أو جنه.. إعرف التفاصيل

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 09:00 ص
لو عايز تقدم على شقة فى مشروعات سكن مصر أو دار مصر أو جنه.. إعرف التفاصيل مشروع سكن مصر
كتب ـ أحمد حسن

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لو كنت من الراغبين في حجز وحدات مشروعات سكن مصر أو دار مصر أو جنه، وذلك ضمن الوحدات المقرر طرحها خلال الشهر المقبل، بنظام مبادرة البنك المركزى الجديدة للتمويل العقارى بفائدة 3%.

وبالنسبة لمشروع سكن مصر، يتراوح سعر الوحدة ما بين 500 الف إلى 850 ألف طبقا للمدينة وموقع الشقة، ونسب التميز، وخلافه، وحددت وزارة الإسكان مقدم الحجز 10 %، وبالتالى يتراوح المقدم ما بين 60 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه وذلك بعد إضافة نسب مصاريف التميز ومجلس الأمناء وخلافه.

أما بالنسبة لمشروع دار مصر، فتتراوح سعر الوحدة ما بين 700 ألف وحتى مليون و400 ألف، وتتراوح نسب المقدم ما بين 10 و15%، لذلك يتراوح مقدم الحجز ما بين 150 ألف إلى 200 ألف جنيه طبقا لموقع الوحدة ونسب تميزها والمدينة.

وبالنسبة لمشروع JANNA  ، تتراوح سعر الوحدة ما بين 800 الف وحتى مليون و700 ألف ، ونسبة المقدم تصل لـ15%، وبالتالي يتراوح مقدم الحجز ما بين 100 الف جنيه وحتى 250 ألف جنيه.

وطبقا للمهندس حاتم محمود، نائب وزير الإسكان، للشئون العقارية والتجارية، أكد أن الإعلان الجديد، سيتضمن نحو 13 ألف وحدة سكنية ، وهى عبارة عن متبقيات من مشروعات تم طرحها قبل ذلك وهى مشروعات سكن مصر ودار مصر وJANNA ، موضحا أن الطرح سيكون من خلال صندوق الإسكان الاجتماعى، وبنظام مبادرة البنك المركزى الجديدة بفائدة 3%.

وحول أماكن الوحدات المقترحة والتى سيتضمنها الإعلان، تتواجد شقق سكن مصر فى 12 مدينة جديدة هم (أكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر - العبور - القاهرة الجديدة - العلمين الجديدة - المنصورة الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - غرب قنا - دمياط الجديدة - الشروق - ناصر بغرب أسيوط).

كما تتواجد شقق دار مصر، بـ8 مدن جديدة (15 مايو - السادات - العاشر من رمضان - حدائق أكتوبر - الشروق - القاهرة الجديدة - بدر - برج العرب الجديدة).

وفى مشروع جنة، سيتم طرح الوحدات بـ8 مدن هم (6 أكتوبر - الشروق - الشيخ زايد - القاهرة الجديدة - المنصورة الجديدة - المنيا الجديدة - دمياط الجديدة - ملوى الجديدة).


وزاره الإسكان

المدن الجديده

مشروع سكن مصر

مشروع دار مصر

مشروع جنه

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