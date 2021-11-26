اليوم السابع
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أكرم القصاص
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لافروف يؤكد لنظيره اليابانى استعداد موسكو للحوار حول معاهدة السلام

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 12:00 ص
لافروف يؤكد لنظيره اليابانى استعداد موسكو للحوار حول معاهدة السلام سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى
موسكو /أ ش أ/

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أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجى لافروف، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره الياباني، يوشيماسا هياشي، استعداد بلاده للحوار مع اليابان حول مسألة معاهدة السلام بين الدولتين.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية - فى بيان - أن الاتصال الهاتفى بين لافروف وهياشى جاء بمبادرة من الجانب الياباني، حيث بحثا الوزيران قضايا التطوير اللاحق للعلاقات الثنائية المتعلقة بدفع الحوار السياسى وتوسيع التعاون التجارى الاقتصادى وتعزيز إجراءات الثقة فى مجال الأمن والتفاعل بين الطرفين فى الساحة الدولية.

وأضاف البيان:" أن لافروف أكد، ردا على طلب ذى صلة من الوزير الياباني، الاستعداد لمواصلة الحوار حول قضية معاهدة السلام فى سياق رفع مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى جديد مبدئيا.

يُذكر أن روسيا واليابان لم تبرما حتى الآن معاهدة سلام منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بسبب خلافات بين الدولتين حول 4 جزر ضمن مجموعة جزر الكوريل فى مياه المحيط الهادئ.

وتصر اليابان على أن إبرام أى اتفاق سلام لا يمكن دون إعادة هذه الجزر إليها، بينما تقول روسيا إن هذه الجزر أصبحت جزءا من أراضيها نتيجة الحرب العالمية الثانية وتم تسجيل السيادة الروسية عليها بالتوافق مع القانون الدولي.

 


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