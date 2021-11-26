لإنشاء محطة مترو المطبعة.. تحويلات مرورية بعد غلق شارع الهرم.. إنفوجراف

بدأت إدارة المرور فى إجراء عملية غلق كلى لـ شارع الهرم بداية من تقاطعه مع المحولات وحتى أبو الفرج، لبدء أعمال حفر وإنشاء محطة مترو المطبعة، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

- القادم من ميادين الرماية والنصر:

يتوجه يمينا بطريق المنصورية باتجاه مناطق أبوالهول حتى فتحة الدوران

والعودة لطريق المنصورية ثم الدخول لشارع أنور السادات (ترسا سابقا)

مرورا بكوبرى ترسا المستحدث وتقاطعه مع شارعى عز الدين عمر والمحولات

ثم أسفل كوبرى عثمان محرم المستحدث (الطريق السطحى)

ثم الدوران أسفل الكوبرى والعودة لمحور أنور السادات

ثم الدخول يمينا بشارع محمد سالم اتجاه شارع الهرم



إنشاء محطة مترو المطبعة.. تحويلات مرورية بعد غلق شارع الهرم

- المتوجهون إلى (مستشفى الهرم، طريق المريوطية، ميدان الرماية):



الدخول لشارع نعمة الله من محور أنور السادات حتى تقاطعه مع شارع الهرم

ثم الدخول يمينا بشارع الهرم والدوران والعودة له اتجاه تلك المناطق