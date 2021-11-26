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كواليس تجهيز مشهد البحيرة المقدسة فى حفل افتتاح طريق الكباش.. صور

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 02:16 م
كواليس تجهيز مشهد البحيرة المقدسة فى حفل افتتاح طريق الكباش.. صور المشهد النهائي للبحيرة المقدسة
كتب آسر أحمد

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تحولت أنظار العالم تجاه مصر، خلال الساعات الماضية، بعد الافتتاح المبهر لـ طريق الكباش، الذى أقيم امس، وسط فعاليات ضخمة نقلتها وسائل الاعلام العالمية، وانتشرت بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة في جميع أنحاء العالم، للثناء على المجهود الكبير المبذول في إعادة افتتاح أقدم ممر في التاريخ، وضم الافتتاح الضخم الكثير من اللقطات والفعاليات التي استمرت لأكثر من ساعة ونصف على الهواء مباشرة.

وسلطت الأضواء تجاه مشهد خروج بعض الفتيات من داخل البحيرة المقدسة ضمن الاحتفالية، ليخرج المشهد النهائي بشكل رائع للغاية، وسرعان ما انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعى، صور لتجهيزات البحيرة المقدسة التي استمر العمال في تجهيزها لأيام قبل انطلاق الحفل الضخم.

ويظهر فى الصور، ألواحا خشبية مثبتة أسفل مياه البحرية لتشكل مسرح كبير بطول البحيرة المقدسة فى معبد الكرنك، وهو المسرح الذى تم تثبيته أسفل المياه بمسافة صغيرة جدًا، حتى تتمكن المشاركات فى العرض من الوقوف على سطح المياه، ليبدو أنهم يقفون على سطح المياه دون الاتكاء على شىء مثبت بالأسفل، كما تكشف الصور أدوات الإضاءة التى استخدمت لتجسيد القمر من خلف الفتيات السائرات على مياه البحيرة المقدسة أثناء العرض.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد شهد أمس الخميس، الحفل الأسطوري لافتتاح طريق الكباش، وقد تابعت أنظار العالم الاحتفالية الترويجية والحضارية لمدينة الأقصر، التي جاءت بعد الانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى "طريق الكباش".

 

المشهد النهائي للبحيرة المقدسة
المشهد النهائي للبحيرة المقدسة

 

تجهيزات مشهد البحيرة المقدسة
تجهيزات مشهد البحيرة المقدسة

 

جانب من تجهيزات مشهد البحيرة المقدسة
جانب من تجهيزات مشهد البحيرة المقدسة

 

كواليس التحضيرات
كواليس التحضيرات

 


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