اليوم السابع
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كهرباء مصر العليا تحصل 145 مليون جنيه من سرقات التيار الكهربائى بالأقصر

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 04:00 ص
كهرباء مصر العليا تحصل 145 مليون جنيه من سرقات التيار الكهربائى بالأقصر وزاره الكهرباء -أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع شرطة الكهرباء تبذل قصارى جهدها لضبط سارقى التيار الكهربائي و الحفاظ على حق الدولة فى استرداد الأموال المنهوبة من خلال تحرير محاضر سرقات للمخالفين.
 
وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بالتنسيق مع شرطة الكهرباء تمكنت من تحصيل 145 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونية 2021 بمحافظة الأقصر، موضحا أن هذا المبلغ قيمة محاضر سرقات التيار الكهربائى سواء التى تم تحريرها بواسطه شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية.
 
 
وقال حمزة إنه تم تحصيل عدد 43 ألفا 810 محاضر خلال الفترة بإجمالى قيمة 57 مليون جنيه بواسطة شرطة الكهرباء، لافتا إلى أنه تم تحصيل قيمة عدد 99757 محضرا خلال الفترة بإجمالي 88 مليون جنيه من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

مصر العليا لتوزيع الكهرباء

سرقات التيار الكهربائي

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