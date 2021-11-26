قرض مشروعك من التنمية المحلية بفائدة 5% فقط.. اعرف الخطوات

كتب على عبد الرحمن

يعتبر المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك "، أحد أهم المبادرات التى تطلقها وزارة التنمية المحلية لتمويل للمشروعات الصغيرة للشباب من خلال قروض ميسرة بفائدة لا تتعدى 5%، وهو المشروع الذى يأتى فى إطار تشجيع الدولة للمشروعات الصغيرة للشباب وتسهيل حصولهم على قروض ميسرة لبدء هذه المشروعات.

"اليوم السابع" يوضح فيما يلى خطوات الحصول على قرض مشروعك:

1. تقديم طلب الحصول على القرض المطلوب لوحدة المشروع فى المحافظة يتضمن فكرة المشروع

2. تقديم دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع يتضمن القائم عليه وعدد العمالة والتكلفة المبدئية

3. يتم مراجعة الأوراق فى كل وحدة وتحديد حجم القرض الذى سيتم منحه للشاب

4. بعد استكمال المستندات المطلوبة يتم تسليم الطلب لممثل البنك فى وحدة "مشروعك"

5. يبدأ البنك فى مراجعة الأوراق وإخطار الشاب بالموافقة من عدمه.

6. يتم تسليم القرض خلال أسبوعين من تقديم الأوراق.

وكان الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أكد أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية "مشروعك"، ظهر في الربع الثانى من 2015، وهدف المبادرة إحداث تنمية اقتصادية محلية على مستوى كل محافظات مصر على مستوى النجوع والقرى والمدن دفع عجلة الاقتصاد، لافتا إلى أن المشروع ساهم في توفير وتشغيل أهلنا في المحافظات المصرية عن طريق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير، حيث توفر فرص عمل وإنشاء مشروعات تساهم في زيادة المعروض بجانب القضاء على العشوائيات والقضاء على الهجرة غير الشرعية.

ولفت مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إلى أن مبادرة مشروعك تتواجد من خلال 260 مقرا على مستوى 27 محافظة مصرية، وساهم فى إنشاء 183 ألف مشروع وفروا 1,2 مليون فرصة عمل بتكلفة 21,4 مليار جنيه حجم تمويل.

فيما أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اهتمام الوزارة بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال "مشروعك"، لما لها من دور محورى فى تنمية ودفع عجلة الإنتاج فى مختلف المجالات، وتنفيذًا للاستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030، حيث تستهدف العمل على تعزيز الدور الهام لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال فى تحقيق التنمية المستدامة فى مصر.