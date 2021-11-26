فلسطين: بناء وحدات استيطانية جديدة بالخليل تعميق للاستيطان بالضفة

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قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، إن مُصادقة ما تسمى اللجنة المحلية للتخطيط والبناء فى مستوطنة كريات أربع على بناء 372 وحدة استيطانية جديدة لتوسيع المستوطنة يعدد امتدادا لعمليات تعميق وتوسيع الاستيطان فى قلب البلدة القديمة بالخليل وفى الضفة الغربية المحتلة.

واستنكرت الوزارة بشدة توجه الرئيس الاسرائيلى اسحق هرتسوغ بزيارة المستوطنة للمشاركة فى احتفال عيد الأنوار، ونيته إضاءة شمعة العيد فى الحرم الإبراهيمى الشريف وباحاته، فى خطوة استفزازية مرفوضة.

وحملت الخارجية الفلسطينية، فى بيان صحفى اليوم، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن بناء هذه الوحدات الاستيطانية الجديدة فى مستوطنة "كريات أربع"، مُحذرة من المحاولات الإسرائيلية الرسمية الهادفة إلى تشتيت الاهتمام الدولى فى القضية الفلسطينية والرافض للاستيطان نحو اتجاهات إقليمية أخرى، خاصة نتائج وتداعيات البناء الاستيطانى على فرصة تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، الذى يتعرض لأبشع عملية تخريب ناتجة عن ممارسات الاحتلال الاستعمارية ومواصلة سرقة الأرض الفلسطينية والسيطرة عليها، فى عملية ضم زاحف ومتسارع للضفة الغربية المحتلة، ما يؤدى إلى إغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لاقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولى والإدارة الأمريكية بالذات الوفاء بالتزاماتهم، وتحويل الأقوال والمواقف إلى اجراءات عملية وأفعال كفيلة بحماية حل الدولتين وردع الاحتلال وإجباره على وقف الاستيطان بأشكاله كافة، وبوضع منظومة الاستيطان ككل على قوائم الارهاب لديها، بما فى ذلك منظمات المستوطنين وميليشياتهم وعناصرهم الإرهابية المسلحة.