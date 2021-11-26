اليوم السابع
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فاكر نفسك محدش هيعرفك.. الابتزاز بالصورة أو بالكلمة يقودك إلى خلف القضبان

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 02:00 م
فاكر نفسك محدش هيعرفك.. الابتزاز بالصورة أو بالكلمة يقودك إلى خلف القضبان حبس _أرشيفية
كتب أحمد حسني

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قد لا تعلم أن شروعك في ابتزاز أو شخص مهما كان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، باستخدام صورة أو محادثة قد يقودك لخلف القضبان.

 

البعض يعتقد أن اختفائه خلف شاشة الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي قد يحميه من المسألة القانونية، لكن الحقيقة أن مجرد شروعك فى هذه الجريمة سيقودك للسجن بعد كشف هويتك من قبل رجال الأمن بمجرد الإبلاغ عنك فقط.

 

ويقول الخبير القانونى أيمن عطا الله، إنه عند تعرض أى من المواطنين لتهديد أو ابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يجب عليه اتباع الخطوات الأتية لضمان حماية شخصه وضبط المتهمين على تهديده وابتزازه..

 

1- تقديم بلاغ على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية على اللينك https://moi.gov.eg/.

 

2 - استخدام الخط الساخن (108) وهو خط مخصص للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وجرائم الإنترنتويعمل على مدار 24 ساعة.

 

3 - إخطار إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بمقر وزارة الداخلية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة بالحضور الشخصي أو الاتصال بأرقام تليفونات : 27928484/ 27926071 / 27921490 / 27921491.

 

-عقوبة من يبتز أحد أو يهدده عبر مواقع التواصل الاجتماعى

 

وأضاف الخبير القانونى، أنه ينتظر المتهم بابتزاز أو تهديد الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعى هذه العقوبات:.

 

ووفقاً للمادة 327 والتى تنص علي أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى، كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن لا تتجاوز ثلاث سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال.


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