غرامة مالية على المدخنين داخل المنشآت التعليمية فى المنيا

وأصدر مدير الإدارة التعليمية بأبوقرقاص أمرا إداريا رقم 7 لسنة 2021 يتضمن أنه في إطار الحرص علي تفعيل الإجراءات الوقائية وحماية العاملين وطلاب المدارس من خطر التعرض للتدخين السلبي، وتطبيقا لما جاء بالقانون رقم 154 لسنة 2007 والقرارات الوزارية المنظمة لذلك ومنشور أمن رقم 12 لسنة 2021، يرجي الإلتزام بالتوجيه بمعاقبة المدخن بدفع غرامة لا تقل عن 50 جنيها ولاتزيد عن 100 جنيها، ويتم تنفيذ ذلك بكل دقة داخل ديوان الإدارة والمنشآت التعليمية، حفاظا علي أمن وسلامة الطلاب والعاملين.