عودة انتشار كورونا يهدد الانتعاش الاقتصادى فى أوروبا من جديد

فاطمة شوقى

أدى ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد -19) في أوروبا إلى تأجيج المخاوف من أن الانتعاش الاقتصادي القوي في المنطقة قد يتهدد بفعل شتاء قاسٍ آخر.

حتى الآن، لم يكن للموجة الجديدة من كوفيد -19 سوى تأثير محدود على النشاط التجاري للبلدان التسعة عشر التي تستخدم اليورو، وارتفع مؤشر مديري المشتريات IHS Markit، وهو مؤشر رئيسي للاقتصاد، في نوفمبر بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى في ستة أشهر في أكتوبر، وفقًا للبيانات الصادرة الأسبوع الجارى، لكن التوقعات المستقبلية قاتمة، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "الاكونوميستا" الإسبانية.

وأشارت التقرير إلى أنه وفقا التوقعات للمستقبل القاتمو، فقد أعلنت النمسا الأسبوع الماضي أنها ستعود إلى الإغلاق الوطني، أثار ارتفاع الإصابات في ألمانيا أيضًا تساؤلات حول ما إذا كان أكبر اقتصاد في المنطقة يمكن أن يعيد فرض قيود شاملة.

النشاط التجاري

قال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين التجاريين في IHS Markit إن " التوسع القوي في النشاط التجاري في نوفمبر تحدى توقعات الاقتصاديين بالتباطؤ ، ولكن من غير المرجح أن يمنع منطقة اليورو من أن تشهد نموًا أبطأ في الربع الرابع ، خاصة وأن حالات الإصابة المتزايدة بالفيروس ستسبب المزيد من الصدمات للاقتصاد في ديسمبر".

وتراجعت ثقة المستهلك في منطقة اليورو "بشكل حاد" في نوفمبر، وفقا للمفوضية الأوروبية، ذكرت IHS Markit أن توقعات الشركة لهذا الشهر للناتج الاقتصادي المستقبلي "تدهورت إلى أدنى مستوى منذ يناير".

وقال وزير الصحة الألماني إنه بحلول نهاية فصل الشتاء، سيكون الجميع قد تم تطعيمهم بالفعل أو شفاؤهم أو موتهم بسبب فيروس كورونا.

قال روبين سيجورا كايويلا، الخبير الاقتصادي لأوروبا في بنك أوف أمريكا ، إن هناك حاجة إلى مزيد من البيانات لتقييم ما يمكن أن تعنيه القيود في أوروبا بالنسبة لاقتصاد المنطقة، وأشار إلى أنه مع كل موجة من حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19، قل التأثير الاقتصادي حيث تتعلم الشركات والمستهلكون التأقلم.

انتعاش أوروبا

تأثرت أوروبا بشكل خاص بالوباء في عام 2020. وهبط الناتج الاقتصادي بنسبة 6.3٪ في منطقة اليورو مقارنة بانخفاض 3.4٪ في الولايات المتحدة.

ولكن المنطقة تعافت في الأشهر الأخيرة مع ارتفاع معدلات التطعيم، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 2.2٪ بين يوليو وسبتمبر مقارنة بالربع السابق.

وقالت جيسيكا هيندز ، الخبيرة الاقتصادية في أوروبا في كابيتال إيكونوميكس ، إن الكثير يعتمد الآن على كيفية تطور الوضع في ألمانيا، وهي تعتقد أنه من "المعقول" أن تتعرض أوروبا للركود بحلول نهاية العام إذا دخل أكبر اقتصاد فيها في حالة من الإغلاق.

وقال هيندز: "من المحتمل أن نرى بعض التأثير على النشاط الاقتصادي ، تمامًا كما أن الزيادة في عدد الحالات تجعل المستهلكين أكثر خوفًا وتطالب الحكومات بموافقة أكثر صرامة على الأنشطة المختلفة".

لا يزال قطاع التصنيع في ألمانيا أيضًا تحت الضغط حيث تستمر مشاكل سلسلة التوريد في إثارة قلق شركات صناعة السيارات والمنتجين الآخرين.