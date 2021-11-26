اليوم السابع
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"عايز أبقى صاحب ثروة".. اعترافات متهم بالاستيلاء على 72 ألف جنيه من أموال الدعم

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 09:00 ص
"عايز أبقى صاحب ثروة".. اعترافات متهم بالاستيلاء على 72 ألف جنيه من أموال الدعم صورة أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادي

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اعترف تاجر باستيلائه على أموال الدعم المخصص على أسطوانات البوتاجاز، رغبة في تكوين ثروات سريعة، من خلال تجميع 535 أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم للاتجار بها فى السوق السوداء وغير مثبتة بالدفتر الخاص بالمستودع، قدرت بقيمة مالية "72225" جنيها وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .
 
وكانت شرطة التموين نجحت في ضبط ( قائد سيارة حال سيره بمحافظة الغربية) وبحوزته (1 طن "دقيق بلدى" مدعم مخصص ربطاً على المخابز ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم قام المذكور بتجميعه للاتجار به فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة قدرت بقيمة مالية "6200" جنيها)، وضبط (المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز – بمحافظة بنى سويف) لتجميعه (535 إسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم، للاتجار بها فى السوق السوداء وغير مثبتة بالدفتر الخاص بالمستودع، وقدرت بقيمة مالية "72225" جنيها) وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .
 
ونجحت الجهود في ضبط (89860 عبوة وقرص "منشطات جنسية" غير مطابقة للمواصفات الصحية ومدون عليها بيانات وأسماء وعلامات تجارية وهمية غير مسجلة "منتج نهائى"، و1,650 طن "مستلزمات إنتاج ومواد فعالة" بدون مستندات "مجهولة المصدر" ، و5000 عبوة فارغة بدون بيانات – 12 ماكينة "أدوات إنتاج وتعبئة" ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الأدوية والمنشطات الجنسية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة، وضبط (12048 قطعة غيار سيارات "تيل فرامل – زيوت سيارات – فلاتر" بدون مستندات "مجهولة المصدر") تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة  بحوزة  (المدير المسئول عن شركة لتجارة قطع غيار السيارات) بمحافظة البحر الأحمر.
 

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