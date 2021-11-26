عامان على افتتاح أنفاق 3 يوليو ببورسعيد.. و964 ألف مركبة تعبر النفق منذ افتتاحه.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

قال بيان لهيئة قناة السويس، إنه في مثل هذا اليوم 26 من نوفمبر من عام 2019، أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إشارة البدء لتشغيل أنفاق بورسعيد 3 يوليو لتكون جسرًا جديدًا لتنمية منطقة القناة وأحد محاور العبور الهامة ضمن سلسلة محاور العبور التي تربط سيناء بالوادي.



وتحظى أنفاق بورسعيد 3 يوليو بأهمية خاصة كونها محور العبور الأساسي والاستراتيجي لنقل الحاويات من وإلى ميناء شرق بورسعيد حيث تمثل سيارات النقل الثقيل 43% من إجمالي المركبات العابرة منذ افتتاحها وحتى الآن.



وتعكس التقارير التشغيلية وإحصائيات العبور تزايد أعداد المركبات المختلفة لاسيما بعد قرار الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بتشغيل النفق بكامل طاقته على مدار الـ24 ساعة يومياً باستثناء ثلاثة أيام "السبت والأحد والإثنين"، يتم فيها تشغيل النفق لمدة 18 ساعة فقط فيما تستغل ساعات التوقف من الساعة الثانية صباحاً وحتى الثامنة صباحاً لإجراء أعمال الصيانة الدورية.



وفقًا لإحصائيات العبور بأنفاق 3 يوليو بلغت إجمالي المركبات العابرة للنفق منذ افتتاحه وحتى الآن 964 ألف مركبة، منها 414 ألف مركبة للنقل الثقيل، و252 ألف مركبة ربع نقل، و257 ألف سيارة ملاكي، و29 ألف مركبة من سيارات النقل الخفيف، و12 ألف مركبة من الأنواع المختلفة الأخرى للمركبات.



وسعيًا نحو الحفاظ على مستوى الخدمة المُقدمة للمواطنين، تولي إدارة الأنفاق والكباري بالهيئة اهتمامًا كبيراً بأعمال الصيانة الدورية، كما تحرص على تزويد الأنفاق بالمعدات والمهمات والمركبات اللازمة لتشغيل الأنفاق بشكل آمن ومستقر وبما يساعد على التعامل مع حالات الطوارئ المُحتملة.





أنفاق 3 يوليو ببورسعيد



أنفاق 3 يوليو بمحافظة بورسعيد



أنفاق 3 يوليو



عامان على افتتاح أنفاق 3 يوليو ببورسعيد



عبور المركبات أنفاق 3 يوليو ببورسعيد



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