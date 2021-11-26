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أكرم القصاص
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طيران التحالف العربى يعيد استهداف معسكرات المجمع الرئاسى فى صنعاء

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 04:00 ص
طيران التحالف العربى يعيد استهداف معسكرات المجمع الرئاسى فى صنعاء قصف للتحالف العربى فى اليمن - أرشيفية
روسيا اليوم

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جدد التحالف العربي بقيادة السعودية، يوم الخميس، غاراته على مواقع لجماعة "أنصار الله" الحوثية في العاصمة صنعاء وسط اليمن.

وقال مصدر في صنعاء لوكالة "سبوتنيك" إن طيران التحالف نفذ غارتين على معسكر النهدين الواقع ضمن المجمع الرئاسي جنوب العاصمة صنعاء.

وتأتي الغارتان غداة استهداف التحالف العربي المعسكر ذاته ومحيطه في المجمع الرئاسي بثلاث غارات جوية.

وكان التحالف العربي أعلن، وفقا لما نقلته عنه وكالة الأنباء السعودية "واس"، "تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء".

وقال التحالف إنه "اتخذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية"، مضيفا أن "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.


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