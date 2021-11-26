طقس مطروح.. أجواء معتدلة وخروج المواطنين للتنزه على الكورنيش (فيديو)

مطروح - حسن مشالي

قدم تليفزيون اليوم السابع بثاً مباشراً، مساء اليوم الجمعة، من كورنيش مدينة مرسى مطروح، ورصد حالة الطقس الخريفي المعتدل، والأجواء الصافية، وتواجد من أعداد من المواطنين على الكورنيش، بعد أن شهدت المحافظة، الأسبوع الماضي تقلبات في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.

ورصدت عدسة اليوم السابع، انتشار أعداد من أهالي مطروح، للتنزه على الكورنيش، في ظل درجات الحرارة المعتدلة والتي سجلت 25 درجة مئوية، بعد أن كانت تتراوح بين 16 و18 درجة خلال فترة المساء طوال الأسبوع الماضي.

وكانت محافظة مطروح والساحل الشمالي، قد شهدت على مدار 3 أيام، سقوطا للأمطار الخفيفة والمتوسطة، بشكل متقطع وتسببت في حدوث تجمعات وتراكمات لمياه الأمطار، في العديد من المناطق.

وأصدر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قرارا بتعطيل الدراسة 3 أيام، حتى استقرت الأحوال الجوية، وقيام أجهزة المحافظة، بإزالة تجمعات المياه من الشوارع ومن محيط المدارس ومن داخلها، وتم استئناف الدراسة يوم الأربعاء الماضى.

على جانب آخر، ينتظر أهالي مطروح وخاصة سكان المناطق الصحراوية، سقوط الأمطار بغزارة لملء الآبار والسدود وخزانات حصاد مياه الأمطار المنتشرة في الوديان لاستخدامها في الزراعة والشرب وتربية الأغنام طوال العام.

ويؤدي الأهالي صلاة الاستسقاء، من أجل سقوط الأمطار، من أجل التمكن من زراعة المحاصيل مثل القمح والشعير إلى جانب ري أشجار التين والزيتون وغيرها من الزراعات الصحراوية.



أجواء معتدلة وخروج المواطنين للتنزه على الكورنيش



المواطنون على الكورنيش