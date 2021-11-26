طقس الخليج.. مستقر بالسعودية وغائم بالإمارات

وكالات

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم طقس مستقر وسماء صحو إلى غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان، كما لا يستبعد تكوّن الضباب في الصباح الباكر على الجزء الأوسط من سواحل البحر الأحمر، في حين يستمر درجات الحرارة على منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-28 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

الامارات

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح السبت مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح شمالية شرقية – شمالية غربية / 10 – 20 تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:14 والمد الثاني عند الساعة 15:36 والجزر الأول عند الساعة 08:49 والجزر الثاني عند الساعة 00:00.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:50 والمد الثاني عند الساعة 02:54 والجزر الأول عند الساعة 08:20 والجزر الثاني عند الساعة 19:44.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 30 22 80 25 دبي 30 22 90 30 الشارقة 30 21 90 35 عجمان 31 20 90 25 أم القيوين 31 20 90 30 رأس الخيمة 32 21 90 35 الفجيرة 33 25 65 30 العين 31 20 80 25 ليوا 31 18 90 35 الرويس 28 23 80 30 السلع 29 22 85 25 دلما 30 23 80 40 طنب الكبرى 30 24 80 40 طنب الصغرى 30 24 80 40 أبو موسى 30 24 80 40 .

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع في مملكة البحرين اليوم (الجمعة) سيكون بإذن الله تعالى معتدلاً يتحول إلى رطب خلال الليل.

الرياح شمالية غربية من 3 إلى 8 عقد وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحياناً خلال النهار.

ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاث أقدام.

درجة الحرارة العظمى 29 درجة مئوية والصغرى 18 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 85% والصغرى 30%.