ضبط 7400 قرص أدوية ومستلزمات طبية مختلفة الأنواع مجهولة المصدر بالقاهرة

كتب عبد الله محمود

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط كمية كبيرة من الأقراص العلاجية، مهربة جمركيا ومجهولة المصدر.

البداية كانت بتمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط (7400 قرص أدوية خاصة بعلاج "الضغط – السكر – الفيتامينات" مهربة جمركيا وغير مسجلة بوزارة الصحة بدون مستندات "مجهولة المصدر" 4000 مستلزمات طبية "مختلفة الأنواع" بدون مستندات "مجهولة المصدر، 2 أمبول أدوية خاصة بعلاج "الكبد" خاصة بالمستشفيات الحكومية وغير مصرح بتداولها بلأسواق وذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن صيدلية) بمحافظة القاهرة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.