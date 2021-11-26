ضبط 6.5 طن مكرونه مجهولة المصدر بحملات تموينية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 6 طن ونصف مكرونة مجهولة المصدر محملة على سيارة جامبو قادمة من القاهرة متجهة إلي قرية الحلوات بنطاق مركز ههيا ، في إطار بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.



قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة بمشاركة المفتشين بالإدارة بحملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة، وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها بمدينة ههيا من ضبط سيارة جامبو قادمة من القاهرة متجهة إلي قرية الحلوات محملة بعدد 650 شيكارة مكرونة مجهولة المصدر زنة الشيكارة الواحدة 10 كيلوجرام ، بإجمالي كمية مقدارها 6 طن ونصف ، وتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 11556 لسنة 2021 جنح ههيا ، وتم التحفظ علي المضبوطات على ذمة المحضر بعد أخذ الإقرارات اللازمة لذلك.

