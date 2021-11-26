اليوم السابع
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الجمعة، 26 نوفمبر 2021 11:21 م
أكرم القصاص
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ضبط عنصر إجرامى بتهمة حيازة 8 كيلو هيروين بقيمة مليون جنيه

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 11:10 م
ضبط عنصر إجرامى بتهمة حيازة 8 كيلو هيروين بقيمة مليون جنيه حبس- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عنصر إجرامي بتهمة ترويج مخدر الهيروين بمحافظة الإسماعيلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام)، وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية نشاط (أحد العناصر الإجرامية)، تخصص فى نقل وتهريب مخدر الهيروين من محافظة الإسماعيلية على عملائه بمحافظات الجمهورية فضلاً عن قيامه بإعداد مخازن سرية بإحدى السيارات لإخفاء المواد المخدرة .

عقب تقنين الإجراءات، وباستهدافه أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها، بدائرة مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية، وبحوزته (32 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 8 كيلو جرام مخبأة بمخازن سرية بالسيارة المضبوطة - مبلغ مالى – هاتف محمول) وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات .

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,200,000) مليون ومائتان ألف جنيه تقريباً،  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


ترويج المخدرات

ترويج الهيروين

تجارة المخدرات ضبط متهم بترويج الهيروين

اخبار الحوادث

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