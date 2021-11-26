صحيفة أرجنتينية عن حفل افتتاح الكباش: مشهد ملحمى ينعش السياحة المصرية

فاطمة شوقى

أشادت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية بحفل افتتاح طريق الكباش أقدم ممر تاريخى فى العالم ، والذى يربط بين معبدى الأقصر والكرنك بمدينة الاقصر "طيبة القديمة"، وقالت إن "الحفل كان مشهد ملحمى واستعراض فرعونى مبهر، فبعد 3500 عام، تم ترميم المئات من التماثيل ابى الهول برأس كبش وجسم الأسد مما جعل طريق الكباش فى مدينة الأقصر "أكبر متحف مفتوح".

وأشارت الصحيفة الأرجنتينية على موقعها الإلكترونى، إلى أن طريق الكباش يحول الاقصر إلى متحف فى الهواء الطلق، وهو ما ينعش السياحة بشكل كبير، وبالتالى فإن مصر بانتظار طفرة فى المجال السياحى والتوظيف، حيث أن قطاع السياحة يعمل فيه مليون شخص، وهو القطاع الذى يولد أكثر من 10% من الناتج المحلى الإجمالى، مما يبشر مصر بطفرة فى الاقتصاد فى الفترات المقبلة.

وأوضحت الصحيفة، أن كل عام يأتى ملايين السائحين إلى مواقع مصر القديمة، وخاصة هذا الممر لأبى الهول الذى يحمل رأس الكبش، والذى يبلغ طوله جوالى 3 كيلو مترات ، ويمتد من معبد الكرنك إلى طيبة القديمة ، مملكة ومدينة الإله آمون.

كانت مئات التماثيل للحيوانات الأسطورية في الأقصر، المكتشفة عام 1949 ، محل جدل منتصف عام 2020 ، حيث تم فصل أربعة من تماثيل أبي الهول برأس الكبش عن التماثيل الأخرى في هذه الأثناء.

وأوضحت الصحيفة، أنه فى أبريل الماضى ، بثت التلفزيونات حول العالم صورا لمسيرة كبيرة في القاهرة نقلت 22 عربة سوداء مزينة بزخارف ذهبية ومضيئة، تذكرنا بالأواني الجنائزية القديمة، وكان ذلك لنقل مومياوات ملوك وملكات مصر القديمة إلى المتحف الوطني الجديد للحضارة المصرية.

وعرف "طريق الكباش"، قديما بأنه طريق المواكب الإلهية، والملكية والاحتفالات الكبرى، ومن بينها الاحتفال بعيد الأوبت قبل أن يندثر الطريق تحت الأرض بمرور القرون وتعاقب الأزمنة.

وتضمن الاحتفال بافتتاح "طريق الكباش"، تقديم عرض فني مستوحى من عيد الأوبت القديم الذي كان يحتفي به المصريون القدماء في الشهر الثاني من فيضان النيل منذ 3400 عام ويستمر لمدة 27 يوما.



صحيفة انفوباى الارجنتينية



