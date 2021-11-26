شقيقان يعترفان بتكوين عصابة لسرقة "الموتوسيكلات" من شوارع أكتوبر.. تفاصيل

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف شقيقان تم ضبطهما لاتهامهما بسرقة 23 دراجة بخارية في أبو النمرس بمحافظة الجيزة، بأنهما يستخدمان أسلوب توصيل الأسلاك لتشغيل الدراجة البخارية التي يستهدفان سرقتها، ويقطعان الأقفال بواسطة مقص حال اكتشفا إغلاقها، وذكرا أنهما يبيعان المسروقات لـ 3 من عملائهما على علم بأن الدراجات البخارية مسروقة، ويحصلون عليها بسعر أقل من قيمتها الأصلية، حيث يتولون تغير معالمها وإعادة بيعها مرة أخرى.

وذكر المتهمان أنهما مارسا نشاطهما في سرقة الدراجات البخارية من شوارع مدينة 6 أكتوبر، خاصة بالشوارع الهادئة والخالية من المارة، وأعترف العملاء الثلاثة بشراء الدراجات البخارية المسروقة من الشقيقين، وأكدا علمهم بكونها مسروقة، وأرشدوا عنها، وتم عرضها على أصحابها، حيث تعرفوا عليها، ووجهوا اتهاما للشقيقين والعملاء الثلاثة بالسرقة.

وكشف رجال المباحث هوية المتهمين، بعد تعدد البلاغات الخاصة بسرقة الدراجات البخارية حال ركنها بشوارع مدينة 6 أكتوبر، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة، تم التوصل إلى أن شخصين وراء ارتكاب تلك السرقات، وتوصل رجال المباحث لهويتهما، وتبين أنهما شقيقين يقيمان بمركز أبو النمرس.

واستمع رجال المباحث لأقوال مالكي الدراجات البخارية المسروقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتسليمهم الدراجات، وباشرت النيابة التحقيق.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (شقيقين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قص الأقفال وتشغيلها بقطع الأسلاك" مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضطبهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب عدد (23) واقعة، كما أرشدا عن الدراجات النارية المستولى عليها لدى عملائهما سيئ النية (3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بالجيزة)، وقد أمكن ضبطهم والدراجات النارية المستولى عليها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.