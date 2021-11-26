شركة المياه تنتهى من إصلاح خطوط مياه معطلة بجنوب وشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

انتهت شركة مياه شمال وجنوب سيناء من إصلاح خطوط مياه بشمال وجنوب سيناء ،وأعلنت الشركة فى بيان اليوم، أنه قام فريق الصيانة بمدينة دهب بقطاع جنوب سيناء بعملية إصلاح خط طرد رافع المياه الرئيسي بدهب، وخط المياه قطر 12 بوصة بولي إيثيلين، باستخدام معدات مدينة دهب ودعم إضافي من مدينة شرم الشيخ، ولم يؤثر الإصلاح على انتظام ضخ المياه بالمدينة.

وقام فريق الصيانة بقطاع شرق القناة بعملية إصلاح خط المياه قطر 700مم الواصل إلي محطة رافع المياه ببالوظة والمغذي لمدينة بئر العبد بشمال سيناء وإعادة ضخ المياه خلال فترة توقف لم تتجاوز 24 ساعة.

وسبق وأعلنت الشركة أنه قامت اللجنة المشكلة لدراسة الحالة الفنية للسيارات بزيارة لمدينة نخل بوسط سيناء، لإعداد تقرير مفصل عن حالة المعدات بالمدينة وتحديد الأولويات ودراسة خطة الصيانة الدورية للمعدات ويأتي ذلك لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الحالة الفنية للمعدات والحفاظ على المال العام.

كما قامت اللجنة، بدراسة الحالة الفنية لمحطات التحلية لتحقيق الاستفادة القصوى من المحطات وضمان وصول المياه لجميع المواطنين لكسب الثقة وتحقيق الرضا لدي المواطن في ظل الاستثمارات التي تقوم الدولة بضخها لتحقيق التنمية المستدامة على أرض سيناء.