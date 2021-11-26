اليوم السابع
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شرطة التموين تضبط 1.5 طن لحوم مجمدة مجهولة المصدر فى الشرقية

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 05:19 م
شرطة التموين تضبط 1.5 طن لحوم مجمدة مجهولة المصدر فى الشرقية لحوم فاسدة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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تمكنت الأجهزة الأمنية الشرقية من ضبط مدير مسئول ومدير ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص، حيث ضبط بحوزته كمية كبيرة من اللحوم المجمدة مجهولة المصدر منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

 

البداية كانت بتمكن رجال شرطة التموين من ضبط مسئول ومدير ثلاجة أغذية، بحوزته ضبط بحوزته (1,5 طن "لحوم مجمدة بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .

 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.


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