شربات جولا "موناليزا أفغانستان" تصل إيطاليا.. ورئيس الحكومة: محل ترحيب

فاطمة شوقى

أعلنت الحكومة الايطالية وصول المواطنة الافغانية شربات جولا إلى روما، وهي المرأة التي تعرف بـ"موناليزا أفغانستان" وباتت صورتها الاشهر في العالم عندما ظهرت على غلاف مجلة شبكة ناشيونال جيوغرافيك في عام 1985 وهي في سن 12 عاما بفضل عدسات مصور الشبكة ستيف ماكوري.

واشارت مذكرة للحكومة الايطالية صدرت بهذا الصدد إلى أنه "استجابة لطلبات العاملين في المجتمع المدني ولا سيما المنظمات غير الربحية النشطة في أفغانستان والتي تلقت، بعد أحداث أغسطس الماضي ، نداء شربات جولا لمساعدتها على مغادرة بلدها، نظمت الحكومة الايطالية عملية نقلها إلى إيطاليا، في سياق الإطار الأوسع لبرنامج إجلاء المواطنين الأفغان وخطة الحكومة لاستقبالهم واندماجهم"، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.

وقال مكتب رئيس الوزراء ماريو دراجي إن إيطاليا نظمت إخلاء شربات جولا بعد أن طلبت مساعدتها لمغادرة البلاد. وقال البيان إن الحكومة الإيطالية ستساعد الآن في الترحيب بها ودمجها في الحياة هنا .

واكتسبت جولا شهرة دولية في عام 1984 كفتاة لاجئة أفغانية، بعد أن نشرت صورة مصور الحرب ستيف ماكوري لها، بعيون خضراء ثاقبة، على غلاف ناشيونال جيوغرافيك، ووجدها ماكوري مرة أخرى في عام 2002.

كانت إيطاليا واحدة من عدة دول أوروبا نقلت مئات الأفغان جواً إلى خارج البلاد بعد رحيل القوات الأمريكية واستيلاء طالبان على السلطة في أغسطس.

في بيان أعلن عن وصول جولا إلى روما ، قال مكتب دراجي إن صورتها جاءت "لترمز إلى التقلبات والصراع في فصل في التاريخ الذي كانت أفغانستان وشعبها تمر به في ذلك الوقت."

وقال إنه تلقى طلبات "من أولئك في المجتمع المدني ، ولا سيما من المنظمات غير الربحية العاملة في أفغانستان" لدعم مناشدة جولا للمساعدة في مغادرة البلاد.