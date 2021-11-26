شاهد أول مصارعة للسيدات فى مصر من حلبة المصارع أشرف كابونجا.. فيديو وصور

الإسماعيلية – السيد فلاح

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا، من حلبة المصارع أشرف كابونجا، بقرية هاويس سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية، خلال مباراة للمصارعة بين بنات، حيث يقوم كابونجا بتدريبهم أسبوعًا، من أجل المشاركة في عروض للمصارعة في مراكز الشباب في المحافظات.

وقال المصارع أشرف محروس الشهير بـ"كابونجا"، مؤسس أول فريق للمصارعة الحرة للمحترفين فى مصر والعالم العربى، "EWR"، إنه يدرب عددا كبيرا من الشباب والبنات من المحافظات، من أجل تقديم عروض مصارعة فى المحافظات، بجانب ما يقوم به من محاولته دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بسحب عدد من الشاحنات العملاقة.

وقالت حبيبة أشرف، إنها من محافظة القاهرة، وقررت الانضمام لفريق مصارعة المحترفين بالتدريب مع كابونجا، حيث تقوم بالتدريب أسبوعيًا بجانب دراستها من أجل اللعبة التي حبتها، كما قررت عدد من أصدقائها البنات الانضمام لنفس الفريق.

وقالت رحمة على، إحدى المصارعات في فريق المصارعة، إنها من محافظة القاهرة، وقررت الانضمام للفريق بعدما شاهدت صديقتها تلعب في الفريق، مشيرة إلى أن لديها حلم الوصول إلى العالمية من خلال هذه اللعبة.

وتابع المصارع "كابونجا"، أنه نجح مع مجموعة من الشباب رغم انعدام الإمكانات إلى تكوين فريق كبير للمصارعة الحرة للمحترفين لأول مرة فى مصر والعالم العربى، بعد أن قام، بعمل حلبة للمصارعة للتدريب عليها، فى قرية أبو سلطان، فى محافظة الإسماعيلية، ويقوم الشباب والشابات بالذهاب إلى الحلبة يوميًا من كل محافظات مصر من أجل التدريب والمشاركة فى عروض أبهرت الجميع، وكانت حديث السوشيال ميديا وكل وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية، مشيرًا إلى أنه يبدأ اللاعبين بالاستيقاظ وتناول الفطار، ثم يبدأ اليوم بتجهيز حلبة المصارعة للتدريب، ثم يبدأ اللاعبين تدريبات بالتسخين، قبل بدأ التدريبات خوفًا من تعرضهم للإصابة، ويستمر التدريبات ولعب مواجهات بين اللاعبين على الحلبة لمدة 12 ساعة متواصلة خلال يوم التدريب، على أن يقوم الفريق بعمل معسكر تدريب لمدة ثلاثة أيام متواصلة أسبوعيًا.

وأضاف، أشرف كابونجا، إنه نجح مؤخرًا في سحب ثلاث شاحنات "تريلا" تزن 60 طنًا، في محاولة منه لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كما سبق أن سحب سيارتين بوزن 42 طنًا.

وسبق أيضًا للمصارع كابونجا، أن نجح فى تحطيم الأرقام القياسية فى سحب الشاحنات العملاقة ذات الوزن الكبير، ليصبح أول مصارع فى مصر والعالم العربى يستطيع أن يسحب ثلاث شاحنات "تريلا" يزنون 60 طنًا، ولم يكتف بذلك بل أقبل على سحب رافعة سفن بهيئة قناة السويس تزن 4 آلاف طن، كما سبق وأن سحب شاحنة 20 طنًا بأسنانه أكثر من مرة.

وأكد "كابونجا"، أنه يستعد لسحب طائرة، وتقدم بطلب إلى وزير الطيران المدني بذلك ولو نجح في سحبها سيدخل موسوعة جينيس.

وأكد أشرف محروس الشهير بـ"كابونجا"، أن لديه قدرات خارقة وقادر على سحب سيارات وشاحنات عملاقة باستخدام أسنانه، مشيرًا إلى أن لقب "كابونجا" أطلقه عليه أحد أصدقائه خلال ممارسته كرة القدم فى سن صغير، نظرًا لمهارته الشديدة فى كرة القدم والتى مارسها قبل اتجاه لممارسة ألعاب القوى، مؤكدًا أن القوى الخارقة ظهرت عليه منذ الصغر، حيث إنه أثناء اللهو مع أصدقائه قام بكسر قدم جاره مرتين، وكذلك كسر ذراع أحد أصدقائه، ما جعله يتجنب الهزار مع الأصدقاء، وواصل ممارسة جميع أنواع الرياضات المختلفة.

وأضاف "كابونجا"، أنه متزوج ولديه أبناء، وظروفه المادية صعبة لكونه غير موظف وليس لديه دخل ثابت، ومع ذلك لن يستطيع أن يترك مجال الرياضة والمصارعة، مشيرًا إلى أنه كان يعمل فى البناء عند الصغر ويرفع ما يرفعه ثلاث أشخاص آخرين.

وأكد المصارع أشرف كابونجا، أنه يقوم أسبوعيًا بسحب سيارات ضخمة، بأسنانه، أو بدون أسنانه، وسط حضور كبير من المواطنين من أبناء الإسماعيلية، حيث سبق أن قام بسحب سيارة تريلا تزن 20 طنا، ولودر، وسيارة تريلا بالحاوية تزن 25 طنا، كما تم سحب تريلا بأسنانه تزن 20 طنا، وسحب تريلا ناقلة أسمنت 38 طنا، وسحب ثلاجة تزن 32 طنا، كما تم سحب تريلتين يزنان 50 طنا، وتريلا بالشاحنة 28 طنًا.

وأشار كابونجا، إلى أن فريق"EWR"، هو أول فريق مصارعة استعراضى فى مصر والوطن العربى وأفريقيا، وتم اختيار وتكوين الفريق من جميع المحافظات، وقدم من قبل عشرات العروض فى عدد من المحافظات، مؤكدًا أنه هو من قام بتأسيس "الاتحاد"، ويعرف باسم "EWR"، الذى يرمز إلى "Egyptian Wrestling Arabic"، وهو الاختصار للاتحاد المصرى العربى لمصارعة المحترفين، مشيرًا إلى ان فريق مصارعة المحترفين المصرية العربية، "إى دابليو أر" وبالإنجليزية "EWR"، وهو الاختصار للاتحاد المصرى العربى لمصارعة المحترفين "غير رسمي"، الذى يضم حاليًا 50 لاعبًا بينهم 8 لاعبات مصارعة، نجح فى أن يحقق شهرة واسعة.

جانب من تدريب الفتيات على لعبة المصارعة

المصارعات حبيبة ورحمة مع كابونجا

جانب من مباراة المصارعة للبنات

لاعبين ولاعبات فريق المصارعة

جانب من مباراة المصارعة

الاستعداد لبدء مباراة للمصارعة

المصارعات حبيبة ورحمة مع كابونجا

جانب من تدريب كابونجا للفتيات