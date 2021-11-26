اليوم السابع
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أكرم القصاص
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سوريا تؤكد التزامها بتنفيذ الصكوك القانونية المتعلقة بعمل وكالة الطاقة الذرية

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 12:00 ص
سوريا تؤكد التزامها بتنفيذ الصكوك القانونية المتعلقة بعمل وكالة الطاقة الذرية فيصل المقداد وزير الخارجية السورى
دمشق /أ ش أ/

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جددت سوريا،  التزامها بتعزيز تنفيذ الصكوك القانونية المتعلقة بعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ووفقا لوكالة الانباء السورية " سانا" جاء ذلك خلال إيداع الدكتور إبراهيم عثمان المدير العام لهيئة الطاقة الذرية السورية وثيقة مصادقة حكومة الجمهورية العربية السورية على الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف بالوقود المستهلك والنفايات المشعة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية السفير رافائيل غروسي.

وتم خلال اللقاء تجديد التزام سوريا بالتعاون مع الوكالة والوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية والبرامج المشتركة كما جرى أيضاً بحث سبل تعزيز التعاون الفنى بين سوريا والوكالة.

 


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أخبار سوريا

الصكوك القانونية

وكالة الطاقة الذرية

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