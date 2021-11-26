وذكرت وزارة الصحة أنه لن يسمح لجميع المسافرين الذين لديهم تاريخ سفر حديث إلى بوتسوانا وإسواتيني وليسوتو وموزمبيق وناميبيا وجنوب إفريقيا وزيمبابوي، اعتبارا من الساعة 11.59 مساء يوم غد السبت، بالدخول إلى سنغافورة أو المرور عبرها.. حسبما ذكرت صحيفة (ذا ستاريتس تايمز) السنغافورية.



وينطبق هذا أيضا على أولئك الذين حصلوا على موافقة مسبقة للدخول إلى سنغافورة طالما كانوا في تلك البلدان في آخر 14 يوما.



وسيتعين على المواطنين السنغافوريين العائدين والمقيمين الدائمين تقديم إشعار البقاء في المنزل لمدة 10 أيام في مرافق مخصصة.

وقد تم اكتشاف المتغير الجديد، المسمى B.1.1.529، لأول مرة في جنوب إفريقيا، ويعتقد بأنه تسبب في ارتفاع حاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك.