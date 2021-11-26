سقوط هارب من أحكام بغرامات 5 ملايين جنيه فى حدائق القبة

كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط محكوم عليه هارب مطلوب التنفيذ عليه فى 7 قضايا بغرامات تقدر بنحو 5 ملايين جنيه فى حدائق القبة، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحـث قسـم شـرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضـبط (صاحب محل- مقيم بدائرة القسم)، مطلوب التنفيذ عليه فى عـدد 7 حكم حبس جزئى وغرامات "مبـانـى، إزالة" والمقضـى فـيـهم بـالحبـس وغرامات مالية بلغت (4,900,000 جنيه).

بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.