سفير الأردن بالقاهرة: حفل طريق الكباش يعكس روح الإبداع وقيم الإنجاز في عهد الرئيس السيسي

أ ش أ

أعرب سفير المملكة الأردنية الهاشمية في القاهرة أمجد العضايلة عن اعتزازه بالقيمة الأثرية الغنية والميّزة السياحية الفريدة التي كشف عنها الحفل الأسطوري لموكب طريق الكباش، والذي جرى في مدينة الأقصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأكد العضايلة، - في تصريحٍ لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)- ، أن الإعجاب البالغ بجماليات وعراقة وأهمية المناسبة التاريخية التي جسّدتها فعاليات الحفل، كان القاسم المشترك بين جميع من حضروا المناسبة من شخصيات، كان من بينها سفراء دول عربية وأجنبية.



ولفت إلى أن ما شهده، خلال العرض الذي يعتبر من أفضل العروض العالمية في المجال السياحي، كمرآةً للحضارة المتجذّرة والميزات السياحية والكنوز الأثرية والعراقة التي تتفرد بها مصر على مستوى المنطقة والعالم .



وقال إن حفل موكب طريق الكباش يحيي حدثاً تاريخياً ذا قيمة في السجل الحضاري لمصر، كما أنه يعكس روح الإبداع وقيم الإنجاز وتقدّم الرؤية التي تتميز بها مصر، في عهد الجمهورية الجديدة، وقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وكان العضايلة نشر تغريدةّ اليوم على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيها : ‏عبر أقدم طريقٍ أثريٍ، الرابط بين معبدي الكرنك و الأقصر، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد موكب طريق الكباش في حفلٍ أسطوريٍ رسم متحفا أثريا مفتوحاً وزاخراً بآثارٍ وتماثيل تؤرخ لمراحل تاريخية من الحضارة الراسخة التي تحتضنها أرض الكنانة، وتجسد مقولة أن مصر أم الدنيا".