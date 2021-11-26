اليوم السابع
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ست بـ100 راجل.. "نجوى" تحملت المسئولية عقب بتر ساقى والدها وانفصالها بإنشاء مطبعة

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 06:17 م
ست بـ100 راجل.. "نجوى" تحملت المسئولية عقب بتر ساقى والدها وانفصالها بإنشاء مطبعة السيدة نجوى عمار
كفر الشيخ- محمد سليمان

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رصدت عدسة "اليوم السابع"، كفاح سيدة حاصلة على دبلوم المدارس التجارية، تتحمل مسؤولية والدها وأشقائها عقب تعرض والدها لحادث أدى لبتر قدميه، وأنجالها عقب الانفصال من زوجها، لتنشأ مطبعة بأحد المحال بقريتها المنشأة الكبرى التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، تديرها دون الاعتماد على أحد، لتوفر لأسرتها نفقات تغنيهم عن السؤال.
 
قالت نجوى عمار، أنها خاضت مجال العمل صغيرة لدى صاحب مطبعة فتعلمت منه الكثير، حتى أصبحت مالكة لمطبعة، تستقبل زبائنها من داخل وخارج مصر، وتقوم بكل الأعمال بالطباعة بنفسها كصنايعية وتنسق عملها،  وبرغم صعوبة تلك المهنة التي يمارسها الرجال إلا أنها تجد لذة في ذلك.
 
وأكدت نجوي، أنها واجهت مواقف تنمر كثيرة لأنها مهنة الرجال وكانت تأخذ أي موقف بصدر رحب، وشغلها الشاغل فقط  أداء عملها بمهارة لتناقس الآخرين .
 
وأكدت نجوى، بداية عملها عندما تعرض والدها السائق لحادث أدى لبتر قدميه، فخرجت للعمل لتساعد أسرتها في توفير متطلباتهم، وبعد عام تزوجت وأنجبت طفلين، وحدث إنفصال بينها وبين زوجها، ففكرت في إنشاء مطبعة خاصة بها، لتستفيد من خبرتها في مجال الطباعة خلال عدد من السنوات مع صاحب مطبعة، وصممت على  تربية نجيبلها وتحقيق كل مايريدونه، مؤكدة أنهما يرون فيها نموذج للعطاء والتضحية ويفتخران بها.
 
وقالت عمار، تنصح كل السيدات بالاعتماد على أنفسهن لتوفير متطلبات أسرهن، ولا تخجل من أي عمل مادام من حلال، وبطريق شرعي، فهذه الأيام أصبحت المرأة في استطاعتها ممارسة كافة الأعمال التي كانت قاصرة على الرجال، مؤكدة أنها تشكر تجار البصل وكل المصدرين للفواكة لتشجيعهم لها واسناد طباعة كما يريدون من كروت للتصدير.
نجوى عمار صاحبة المطبعة
نجوى عمار صاحبة المطبعة

 


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