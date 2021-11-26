زى النهاردة.. الجنايات تقضى بالسجن المشدد للمتهمين بـ"أحداث جامعة الأزهر"

كتب إيهاب المهندس

زى النهاردة منذ 3 سنوات، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، بالسجن المشدد 5 سنوات لـ 8 متهمين، والسجن سنة لمتهم واحد، فى إعادة محاكمتهم بأحداث مدينة نصر، والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث جامعة الأزهر".

فيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.