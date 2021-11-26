زوجة تطالب بحبس زوجها بعد نشره صورها الخاصة للتشهير بسمعتها

كتبت أسماء شلبى

أقامت زوجة، دعوى حبس ضد زوجها، أمام محكمة مصر الجديدة، ادعت فيها تعدى زوجها عليها بالضرب المبرح وإجبارها على التقاط بعض الصور الخاصة واستيلائه عليها ونشرها للتشهير بها، وطردها ليلا من منزل ورفضه منحها طفلها الرضيع، بسبب اعتراضها علي سلوكه واعتياده ضربها وسلبها راتبها وتبديده على أصدقائه، لتؤكد:" عندما اعترضت على تصرفاته انهال على بالضرب المبرح، وجن جنونه وقرر فضحي والتشهير بسمعتي".

وأضافت الزوجة بدعواها:" 6 سنوات عشت برفقته فى جحيم الحياة الزوجية، ضرب وإساءة وطردي من منزل الزوجية أكثر من مرة، بسبب تصرفاته الجنونية، دمر صحتي وحالتى النفسية، وخطف طفلي ورفضه رده لى منذ أخر خلاف بيننا، ليعاقبني على التصدي لعنفه، وأصبحت حياتى معه عبارة عن عذاب بسبب التعرض للضرب بشكل مستمر وإصابتي بعدة كسور فى أخر خلاف جمعنا".

وتابعت الزوجة: "زوجي طوال مدة زواجنا كان يرفض تحمل المسئولية، وأهمل عمله واعتمد علي للإنفاق على المنزل، ودفع والدته بالتحكم فى منزلى، لأعيش طوال سنوات وأنا محرومة من الخصوصية، وأبسط حقوقى كزوجة، ليهشم عظامى عندما اعترض ويحرقني ".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.



