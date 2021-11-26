رويترز: حفل فخم فى افتتاح طريق الكباش لإبراز أفضل المواقع السياحية بمصر

كتبت ريم عبد الحميد

أشادت وكالة رويترز الإخبارية بحفل افتتاح طريق الكباش فى الأقصر بعد ترميمه، وهو الطريق الذى يربط بين معبدى الأقصر والكرنك، وقالت إن الحفل كان فخما يهدف إلى إبراز أحد أفضل المواقع السياحية فى مصر.



وأشارت رويترز، إلى إن موكب يوم الخميس يشمل إعادة فتح الطريق البالغ طوله 2.7 كيلومتر، إعادة تمثيل لمهرجان الأوبت القديم، حيث عرضت تماثيل آلهة طيبة خلال هصر الدولة الحديقة احتفالا بالخصوبة وفيضان النيل.



وقالت رويترز، إن الرئيس السيسى سار على طول الطريق فى بداية الحفل، وكان هناك عربات فرعونية وأكثر من 400 فنان شاب يرتدون أزياءً فرعونية شاركت فى العرض على طول الطريق.



وقالت رويترز، إن السياحة تعد مصدرا حيويا لفرص العمل والعملة الأجنبية لمصر، وقامت البلاد بجهود مكثفة لجذب السائحين مجددا بعد فترة تراجع بسبب وباء كورونا.



وحرصت العديد من وسائل الإعلام العالمية على الاحتفاء بالحفل قبل انطلاقه، ما يعكس أهميته التاريخية وحالة العشق التي تربط الملايين حول العالم بالتاريخ الفرعوني، حيث وثقت شبكة "ايه بي سي" الأمريكية فى تقرير لها عن استعدادات الحفل رحلة تطوير طريق الكباش علي مدار 72 عاماً كاملة، وقالت إن مصر ستبهر العالم بحفل ساحر لممر عمره 3 آلاف عام ، فيما قالت صحيفة ريبابلك ورلد الهندية إن مصر تنافس نفسها لتقدم عرضاً مذهلا يهدف إلى تجاوز روعة موكب المومياوات الملكية الذي انطلق في أبريل الماضي.