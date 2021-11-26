روسيا تفرض قيودًا على دخول مواطنى عددا من دول إفريقيا بسبب السلالة الجديدة

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أعلن المركز الروسى لعمليات مكافحة فيروس "كورونا" وضع قيود على دخول مواطنى عدد من الدول الأفريقية وهونج كونج إلى روسيا اعتبارا من بعد غد الأحد، وذكر المركز ،فى بيان اليوم، أن السلالة الجديدة من الفيروس، والتى تحتوى على 32 متحورا، قد تكون أكثر عدوى وتقلل من فعالية الأجسام المضادة.

وأشار المركز الروسى إلى أنه تقرر تقييد دخول مواطنى عدد من الدول الأجنبية إلى الأراضى الروسية، من المقيمين على أراضى جنوب أفريقيا وبتسوانا ومملكة ليسوتو وناميبيا وزيمبابوى وموزمبيق ومدغشقر وإيسواتينى وتنزانيا وهونج كونج.

ومن جانبها، أعلنت هيئة حماية حقوق المستهلك فى روسيا أن السلالة الجديدة تتميز باحتوائها على عدد كبير من المتحورات، والتى من الممكن أن تجعل منه أكثر عدوى.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير.