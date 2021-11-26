وأشار المركز - في بيان له اليوم الجمعة - إلى أنه تم خلال ال(24) ساعة الماضية تسجيل 1235 حالة وفاة جديدة بالفيروس التاجي، ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 270 ألفا و292 شخصا.



وأضاف البيان أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 84 منطقة من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي، مشيرا إلى أن 2466 إصابة من هذه الإصابات كانت بدون أعرض سريرية (ما يمثل 7.1 % من المصابين الجدد في البلاد).



ولفت إلى أن العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر من الإصابات بــ 3929 إصابة و94 حالة وفاة، تليها مناطق ضواحي موسكو بــ 1812 حالة إصابة، فيما سجلت مدينة سات بطرسبورج 1704 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح أن 36 ألفا و145 شخصا تعافوا من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الساعات الأخيرة، ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 8 ملايين و200 ألف و971 شخصا.