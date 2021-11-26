رانيا المشاط تشيد ببطلات الجمباز فى حفل طريق الكباش: أداء جميل أشعرنا بالفخر

كتب محمد تهامى زكى

أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، بأداء بطلات مصر والعالم لاعبات الجمباز الرائعات الموهوبات، خلال حفل افتتاح طريق الكباش الجديد فى الأقصر، الذى أقيم مساء أمس، الخميس، مقدمة التحية لهن على الأداء الراقى الجميل وأشعر الجميع بالفخر.

ونشر وزيرة التعاون الدولى، عبر حسابها على إنستجرام، صورة لها وسط لاعبات الجمباز، صحبتها بتعليق: "وراء كل نجاح روايات عديدة يمكن تسليط الضوء عليها، وكان الاحتفال المذهل أمس بإعادة افتتاح طريق الكباش شاهدًا على أداء بطلات مصر والعالم لاعبات الجمباز الرائعات الموهوبات".

وأضافت وزيرة التعاون: "تحية كبيرة وشكرًا لكن على الأداء الراقى الجميل الذى أبهرنا وأشعرنا جميعًا بالفخر، المدربة شدو سامى حسن، واللاعبات حبيبة مرزوق وفريدة كفافى وجانا سراج ولامار شهاب وكنزى وليد ولوجين إسلام ومريم سليم وفرح سليم وشذى وائل".



الدكتورة رانيا المشاط

تجدر الإشارة إلى أن فعالية "الأقصر.. طريق الكباش" التى شهدتها مدينة الاقصر مساء أمس، الخميس، شهدت تغطية إعلامية موسعة حضرها أكثر من 200 من ممثلى وكالات الأنباء والصحف والقنوات التليفزيونية المحلية والدولية والذين قاموا بنقل فعالياتها لكل شعوب العالم.

وتهدف هذه الفعالية للترويج السياحى لمدينة الأقصر كأكبر متحف مفتوح فى العالم وإبراز المظاهر الجمالية والحضارية لها، بالإضافة إلى إبراز ما بها من مقومات سياحية وأثرية متميزة ومتنوعة خاصة فى ظل الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها ومشروع ترميم صالة الأعمدة بمعابد الكرنك وتطوير نظم الإضاءة بمعبد الأقصر وترميم قاعة الـ14 عمود بمعبد الاقصر، والانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى المعروف بـ"طريق الكباش".



الدكتورة رانيا المشاط فى حفل الكباش بالأقصر