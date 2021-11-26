رئيس مصلحة الضرائب: إتاحة خدمة استعلام الممولين بالقاهرة إلكترونيًا

كتب - أحمد يعقوب

أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إتاحة خدمة استعلام الممولين بالمأموريات التي يتم تطبيق الدمج عليها بمنطقة القاهرة رابع عن اسم وعنوان المأمورية الجديدة المحول لها، والتابع لها ملفه الرئيسى إلكترونيًا، وذلك عن طريق إدخال رقم التسجيل الضريبى الخاص به أو من خلال الاتصال بالخط الساخن 16395، مضيفًا أنه يمكن للممول تعديل البيانات الخاصة به أو تغيير المأمورية الجديدة التابع لها من خلال التوجه إلى مقر المأمورية الجديدة بحد أقصى حتى يوم 9 ديسمبر المقبل.

وقال "عبد القادر"، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، إنه تم تطبيق إجراءات دمج مأموريات القيمة المضافة ومأموريات الدخل التابعة لمنطقة القاهرة رابع، في 10 مأموريات مدمجة، مضيفًا أن الدمج من شأنه توحيد جميع ملفات الممول الضريبية «دخل، قيمة مضافة» في مأمورية واحدة وهى المأمورية التي يتبعها النشاط الرئيسي للممول، هذا بالإضافة إلى إتاحة التعاملات الإلكترونية، وكذلك توفير الجهد والوقت على الممولين والتيسير عليهم، من خلال تطبيق منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة التي تقوم على ميكنة ودمج الأعمال الضريبية الرئيسية في الـ10 مأموريات المدمجة التابعة لمنطقة القاهرة رابع في 2 يناير المقبل.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب، على أن المصلحة تسعى لتحقيق التطوير الشامل لتحقيق العدالة الضريبية، وتسهيل تعامل الممولين مع الإجراءات الضريبية، والتي تستوجب توحيد المأموريةالتابع لها كافة ملفات الممولين، موضحًا أن هذا الرابط الخاص باستعلام الممولين عن موقف ملفاتهم ونقلهم إلى المأموريات الجديدة يعد خطوة أساسية لنشر منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، ودمج مأموريات الدخل ومأموريات القيمة المضافة في مأمورية واحدة تتضمن كافة ملفات الممول بكافة أنواعها وتخصصاتها، مؤكدًا أن تطبيق الدمج سيتم بشكل مرحلي وفق خطة زمنية محددة.

وأوضح "عبد القادر"، أن المأموريات التى تم تطبيق الدمج عليها هى 14 مامورية ضريبة دخل وقيمة مضافة تم دمجهم في 10 ماموريات ضريبية تابعة لمنطقة القاهرة رابع وهذه المأموريات هى مأمورية ضرائب السيدة زينب (دخل)، مأمورية ضرائب الخليفة (دخل)، ومأمورية ضرائب الدرب الأحمر(دخل)، ومأمورية ضرائب المنيل( دخل)، ومأمورية ضرائب مصر القديمة (دخل)، ومأمورية ضرائب دار السلام ( دخل) ، ومأمورية ضرائب البساتين (دخل)، ومأمورية ضرائب المعادي(دخل)، ومأمورية ضرائب حلوان(دخل)، ومأمورية ضرائب 15مايو(دخل )، ومأمورية ضرائب مصر القديمة (قيمة مضافة)، ومأمورية ضرائب حلوان (قيمة مضافة)، ومأمورية ضرائب المعادي(قيمة مضافة)، ومأمورية ضرائب السيدة زينب (قيمة مضافة).