رئيس جامعة خايين يبحث سبل التعاون مع رئيس جامعة اسوان

أسوان - صلاح المسن

بحث رئيس جامعة خايين الإسبانية سبل التعاون مع رئيس جامعة أسوان، وذلك فى إطار التعاون الدولي بين جامعة أسوان برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان.

وخلال الزيارة لأسوان افتتح خوان جوميث أورتيجا رئيس جامعة خايين الإسبانية، مكتشفات البعثة الأثرية الموفدة من جامعة خايين بالاشتراك مع جامعة أسوان، وذلك وفقا للاتفاقية الموقعة في إطار التعاون الدولي والأكاديمي بين الجامعتين، وذلك بحضور المستشار الثقافي الإسباني بجمهورية مصر العربية كانديدو كريس، وبحضور الدكتور حازم عبداللاه الجمل عميد كلية الألسن ومسؤول التعاون الدولي بجامعة أسوان.

وأكد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان في تصريحات صحفية، أن زيارة وفد جامعة خايين الإسبانية تأتي لبحث سبل التعاون والعمل على مد اتفاقية التعاون المبرمة بين الجامعتين لمدة 5 سنوات مقبلة، وذلك في عدد من المجالات العلمية والبحثية المتنوعة.

وأضاف أن اتفاقية التعاون تتضمن التعاون الأكاديمي في السنوات المقبلة بين الجامعتين والحصول على منح علمية وبحثية عن طريق مشروعات بحثية بين الجامعتين والجامعات العالمية الأخرى، وذلك من خلال مشروعات ممولة من الاتحاد الأوروبيّ.

وأوضح الدكتور حازم الجمل عميد كلية الألسن ومسؤول التعاون الدولي بجامعة أسوان أن المستشار الثقافي الإسباني كدنديدو كريس بحث كافة سبل أوجه الدعم لقسم اللغة الإسبانية كلية الألسن جامعة أسوان وان السفارة الإسبانية تقدم كل الدعم لطلاب القسم وذلك للارتقاء بالمنظومة التعليمة وخاصة تعلم اللغة الاسبانية كلغة أجنبية. كما سيتم اقامة يوم ثقافي اسباني بمقر الكلية بالحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة ومن المقرر حضور السفير الإسباني والمستشار الثقافي لدعم الطلاب والعمل علي تحفيزهم في تعلم اللغة الإسبانية ومعرفة آدابها.

وفي ختام اللقاء قام الدكتور خوان جوميث رئيس جامعة خايين الإسبانية بتقديم درع الجامعة لدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان تقديرا لأهمية التعاون المثمر والبناء بين الجانبين.



ريس جامعة خايين الاسبانية والمستشار الثقافي يبحثان سبل التعاون مع رئيس جامعة أسوان



ريس جامعة خايين الاسبانية والمستشار الثقافي يبحثان سبل التعاون مع رئيس جامعة أسوان