اليوم السابع
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الجمعة، 26 نوفمبر 2021 03:02 م
أكرم القصاص
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رئيس بيلاروسيا يستبعد عقد اجتماع رفيع المستوى مع الاتحاد الأوروبي لبحث أزمة المهاجرين

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 02:39 م
رئيس بيلاروسيا يستبعد عقد اجتماع رفيع المستوى مع الاتحاد الأوروبي لبحث أزمة المهاجرين الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو
أ ش أ

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استبعد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، عقد اجتماع رفيع المستوى بين مسئولي بلاده والاتحاد الأوروبي لبحث أزمة المهاجرين العالقين على الحدود مع بولندا.


وردا على سؤال من مراسل وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية بهذا الصدد، قال لوكاشينكو: "أعتقد أنه هذا ضربا من الخيال"، حسب ما أفادت الوكالة.


وتتّهم دول غربية نظام لوكاشينكو بالوقوف خلف أزمة تدفق المهاجرين من الشرق الأوسط نحو بولندا من خلال تشجيعهم على القدوم إلى بيلاروسيا ثم إرسالهم إلى الحدود، ما دفعها لفرض عقوبات على مينسك، والتي تنفي صحة الاتهامات الغربية، ملقية باللوم على السياسات الغربية المتعلقة بالهجرة.


رئيس بيلاروسيا

بيلاروسيا

الاتحاد الأوروبي

أزمة المهاجرين

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