رئيس المجلس الأوروبى يؤجل زيارته لليابان وسط مخاوف من تفشى متغير كورونا

بروكسل أ ش أ

أعلن المتحدث باسم المجلس الأوروبي، باريند ليتس، اليوم الجمعة، إرجاء زيارة رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل لليابان وسط مخاوف من تفشى متغير فيروس كورونا الجديد.

وقال ليتس ،فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر "، إن التغيير فى الخطة يرجع إلى أن أحد أعضاء المجلس أُثبتت إصابته بفيروس كورونا، وكان من المقرر أن يجرى ميشيل محادثات فى طوكيو مع رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا يوم الاثنين المقبل- وفق ما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

وهذه أول زيارة لميشيل لليابان منذ توليه منصبه فى ديسمبر 2019 ، وفقًا للاتحاد الأوروبى، حيث تسعى طوكيو إلى تعزيز التعاون مع الكتلة لمواجهة النفوذ العسكرى والاقتصادى المتزايد للصين.

وكان من المرجح أن يناقش كيشيدا وميشيل أهمية السلام والاستقرار فى مضيق تايوان والقيم الديمقراطية وسيادة القانون وكذلك محاولات الصين لتغيير الوضع الراهن من جانب واحد فى بحر الصين الجنوبى والشرقى خلال محادثاتهما.