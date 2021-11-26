ومن المقرر أن يلقي العسومي، بحسب بيان صحفي للبرلمان العربي، كلمة باسم البرلمان العربي في الموضوع الرئيسي للنقاش خلال هذه الاجتماعات، والمتعلق بدور البرلمانيين في تعزيز الديمقراطية.



وفي إطار هذه الاجتماعات، من المقرر توقيع اتفاقية هي الأولى من نوعها بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي.



ومن المقرر أن يعقد رئيس البرلمان العربي مباحثات مع عدد من رؤساء البرلمانات من مناطق جغرافية مختلفة؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البرلمان العربي وتلك البرلمانات.



ويضم وفد البرلمان العربي كلا من النائب عبد الله العيفان، والنائب يسري المغازي، والنائبة إحسان بركات أعضاء البرلمان العربي، ونبيل الشروقي الأمين العام المساعد للبرلمان العربي، و الدكتور أشرف عبد العزيز مستشار رئيس البرلمان العربي.