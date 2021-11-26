رئاسة الحرمين: التوسعة الثالثة فى المسجد الحرام تستقبل المصلين بخدمات متكاملة.. صور

كتب إيهاب محمد

جهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التوسعة الثالثة لاستقبال المصلين، حيث تشكل مساحات التوسعة إضافة مهمة في استقبالهم، نظراً لما تحويه من أعداد كبيرة للمصليات، إضافة إلى تنظيمها المتفرد فى التعامل مع الحشود وإتاحة الممرات بين مختلف المصليات.

ووفقا للموقع الرسمي لشؤون الحرمين، تشمل التوسعة الساحات، ومنها الغربية التي تضم دورات مياه، وممرات رحبة، وبالرغم من استمرار الأعمال، إلا أنها تساهم ببعض أجزائها في مواسم العمرة، إضافة إلى تأمين الخدمات الضرورية لتوفير الراحة للمصلين.

وأكد مدير الإدارة العامة للتوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام، المهندس وليد المسعودى، أنه تم تشغيل السلالم الكهربائية لخدمة الحركة الرأسية ما بين أدوار مبنى التوسعة لسهولة تنقل المصلين، وتشغيل نظام التكييف بما يتناسب مع حالة الطقس إلكترونيا ونظام إضاءة تعمل وفق مقاييس تراعي حاجة العين بصريا، ونظام الصوت الذي يتلاءم مع كل موقع بنظام إلكتروني آلي وأنظمة مكافحة الحريق آلياً .

وأوضح الأستاذ المسعودي أنه تتوافر داخل التوسعة خدمات متكاملة، من تأمين السجاد وتعطيره، وتقديم سقيا زمزم مبرد ، وتأمين المصاحف بلغات مختلفة ، مما يهيئ الأجواء الروحانية لقاصدي المسجد الحرام لأداء عبادتهم بكل يسر وسهولة، وتقديم أفضل الخدمات للزوار والمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام.

واختم المسعودي حديثه بتوضيح أن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، والمتابعة المستمرة من وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد بن مصلح الجابري، في توفير أجود وأفضل الخدمات.



المصلين بالتوسعة الثالثة بعد افتتاحها



المصلين بالتوسعة الثالثة فى المسجد الحرام