خطوات السفر المباشر من مصر إلى السعودية بداية من 1 ديسمبر (إنفوجراف)

سمحت وزارة الداخلية السعودية بالقدوم المباشر إلى المملكة من دول (مصر، وإندونيسيا، وباكستان، والبرازيل، وفيتنام، والهند)، دون الحاجة إلى قضاء (14) يومًا خارجها، على أن يتم تطبيق الحجر الصحى المؤسسى عليهم 5 أيام، بغض النظر عن حالة تحصينهم خارج المملكة، وذلك بدءا من الأربعاء القادم.

ويوجد بعض الإجراءات التي يجب أن تتبع قبل السفر وعند الوصول إلى المملكة، نستعرضها فى الإنفوجراف التالى:



خطوات السفر المباشر من مصر إلى السعودية

وأعلن مصدر مسئول بوزارة الداخلية السعودية تخفيف قيود السفر بين المملكة ومصر، مع تطبيق الحجر المؤسسي فى المملكة لمدة 5 أيام فقط، وقال إنه إشارة إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن تعليق القدوم المباشر مؤقتًا من بعض الدول إلى المملكة، والذي يستلزم قضاء 14 يومًا خارجها قبل الدخول، لأسباب تتعلق بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وبناءً على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي محليًا وعالميًا، وما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة عن تطورات جائحة كورونا، ومدى استقرار الوضع الوبائي في عدد من الدول، فقد تقرر السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من مصر وعدد من الدول وهى: (جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية البرازيل الاتحادية، جمهورية فيتنام الاشتراكية، جمهورية الهند)، دون الحاجة إلى قضاء 14 يومًا خارج هذه الدول قبل الدخول إلى المملكة، وذلك اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء 26 / 4 / 1443 هـ الموافق 1 / 12 / 2021م، على أن يتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي عليهم لمدة (5) أيام بغض النظر عن حالة تحصينهم خارج المملكة، مع استمرار تطبيق الاستثناءات الصادرة بشأن بعض الفئات في هذا الخصوص.