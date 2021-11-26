حملات مكثفة لرفع كفاءة منظومة النظافة والإنارة بالشوارع والطرق الرئيسية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

كثف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالشرقية، حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات لإيجاد السيولة المرورية أمام حركة السيارات وإعاده الإنضباط بالشوارع وتطبيق القانون على غير الملتزمين دون تهاون .

قامت رئاسه حى أول الزقازيق بالتنسيق مع قسم الإناره برئاسة الحى بعمل الصيانة اللازمه بالأعمدة وإلغاء النزلات وتركيب لمبات وكشافات ليد جديدة بشارع الزراعة ومنطقة قسم النظام، وبشارع خلف مساكن النقراشى لرفع كفاءة الإنارة بشوارع وميادين حى أول الزقازيق.. كما قام عمال وسائقى تحسين البيئه والحملة الميكانيكية بحي اول بأعمال النظافه ورفع القمامة بشارع الجلاء وشارع سعد زغلول وشارع الفلوجه وشارع عبدالسلام عارف وشارع عبد العزيز اباظه وشارع النقراشى وشارع الجيش ومازال العمل مستمر على مدار 24 ساعة من أجل توفير مناخ وبئيه صحيه جيدة لأهالي حى اول الزقازيق.



كما قامت رئاسة حي ثان الزقازيق و إدارة تحسين البيئة برفع تراكمات القمامة بشارع الجيش ، وشارع ترعة المسلمية وشارع الحمام ومنطقة القناطر وكفر الزقازيق بحري بنطاق الحي.



و قام رئيس مركز ومدينة ابو حماد ومسؤل المشروعات برئاسه المركز بتفقد مداخل ومخارج المركز من ناحيه الزقازيق ، وأمام كوبري القطاويه العلوي وذلك لوضع تصورات لأعمال التجميل والتطوير واقامه بلدورات وتلتوار ورصيف بمحازاه الطريق، وإقامة ممشي علي أعلي طراز حديث يساهم في خلق حاله من الجمال والتطور واضافه لمسات فنيه تضفي روعه وجمالاً لمداخل ومخارج المركز.



كما قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بمتابعة والإشراف على اعمال النظافة بالمدينة واشتملت الأعمال على مناطق ( المنشيه - انقيزه - منيه المكرم - الساحه الشعبيه - كفر البلاسي - أحمد حلمي ) وشوارع ( أسفل مزلقان الهويس - صبحي المنيسي - الجلاء - ترعه المنيا - الإنتاج - المشروع - الجمهوريه - السيد حسين - نصر الله ).



كما قامت رئاسة مدينة القرين وعمال النظافة بكنس المدخل الرئيسي للمدينة ورفع الأتربة والسفوحة من جانبي الطريق وتم رفع 38 طن قمامة تقريباً ونقلها إلى المقلب العمومي للمدينة لتوفير بيئة صحية للمواطنين.