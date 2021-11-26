

وقال جونسون - في تغريدة كتبها عبر موقع /تويتر/ للتواصل الاجتماعي الليلة الماضية - "خاطبت الرئيس الفرنسي ماكرون عارضا عليه سرعة التحرك لمنع عبور القناة وتجنبا لتكرار المأساة التي حدثت أمس".



وأضاف "أشيد بخدمات الطواريء التي تعاملت مع الوضع الكارثي"، موضحا أنه "حدد خمس خطوات يجب اتخاذها في محادثته مع ماكرون منها تسيير دوريات مشتركة لمنع مزيد من الزوارق من مغادرة الشواطيء الفرنسية ونشر تقنيات أكثر تقدما مثل أجهزة الاستشعار والرادار".



كما أكد جونسون ضرورة "تعميق عمل خلية الاستخبارات المشتركة وتبادل للمعلومات الاستخبارية الدقيقة على جانبي القناة"، مضيفا أن "العمل الفوري على اتفاقية إرجاع ثنائية مع فرنسا إلى جانب محادثات لإبرام اتفاقية إعادة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي سيقلل من وضع حياة المهاجرين في أيدي المتاجرين بالبشر".



وأوضح رئيس الوزراء البريطاني أن هذا "سيكون أكبر خطوة يمكن اتخاذها لتقليل الهجرة غير الشرعية إلى شمال فرنسا والقضاء على عمل العصابات الإجرامية".



واختتم جونسون خطابه قائلا "متأكد وعلى ثقة من أن اتخاذ تلك الخطوات، يمكن أن يعالج الهجرة غير الشرعية ويمنع معاناة مزيد من العائلات ومن الخسارة الفادحة في الأرواح التي رأيناها بالأمس".



وكان ماكرون قد أعلن أن عدد المهاجرين الذين ماتوا غرقا في بحر المانش وصل إلى 27، متوعدا بمحاسبة المهربين والمسؤولين عن "المأساة"، ومؤكدا أن فرنسا لن تسمح بأن يصبح بحر المانش "مقبرة".



جدير بالذكر أن هذه أعلى حصيلة وفيات منذ عام 2018 منذ تفاقم أزمة المهاجرين قبالة كاليه شمال فرنسا، الذين يحاولون العبور من فرنسا إلى بريطانيا.