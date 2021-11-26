وقالت وزيرة الخارجية في جنوب أفريقيا ناليدي باندور - حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم /الجمعة/ في نشرتها الإنجليزية - إن "قلقنا الحالي هو الضرر الذي سيسببه هذا القرار لمجالي السياحة والأعمال للبلدين"، مضيفة أن بلادها ستنخرط مع السلطات البريطانية لمحاولة إقناعها إعادة النظر في قرارها.



يشار إلى أن المملكة المتحدة أعلنت، الليلة الماضية، حظر الرحلات الجوية من 6 دول أفريقية "مؤقتا"، اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق 26 نوفمبر الجاري، بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا انتشرت مؤخرا في جنوب أفريقيا، يطلق عليها اسم" بي 1.1.529 ". وسيشمل قرار الحظر كل الرحلات الجوية الآتية من الدول الست، وهي جنوب إفريقيا وناميبيا وليسوتو وإيسواتيني وزيمبابوي وبوتسوانا.