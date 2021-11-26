جارديان: جوجل تدفع ضرائب تبلغ 218 مليون يورو لحكومة إيرلندا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن فرع شركة جوجل فى إيرلندا وافق على دفع 183 مليون إسترلينى، حوالى 218 مليون يورو، كضرائب متأخرة للحكومة الإيرلندية، وفقا لملفات الشركة.

وقالت شركة التكنولوجيا الأمريكية، التى تم اتهامها بالتهرب من دفع مئات الملايين من الدولارات ضرائب عبر أوروبا من خلال ثغرات تسمى بالشطيرة الإيرلندية الهولندية المزدوجة، إنها وافقت على حل بعض المسائل الضريبية المتعلقة بالسنوات السابقة.

وقال جوجل إيرلندا إنها ستدفع ضرائب شركات 622 مليون إسترلينى عن عام 2020، تشمل 218 مليون تخص تسوية قديمة ورسوم فائدة. وفى العام السابق، دفعت شركة جوجل إيرلندا ضرائب بقيمة 263 مليون يورو.

وتماشيا مع قانون 2015، وعدت الشركة وهى جزء من الشركة الأم ألفا بيت العام الماضى بأنها ستتخلى عن إستراتيجية الثغرات، والتى سمحت لها بتعديل الإيرادات التى جنتها فى جميع أنحاء أوروبا إلى أماكن مثل برمودا، حيث معدل الضريبة صفر. وأظهر تحقيق أجرته وكالة بلومبرج أن الخطة سمحت لجوجل بخفض معدل الضريبة الخارجية إلى 2.4% فقط.

وبحسب الجارديان، لم توضح جوجل سبب دفع الضريبة المتأخرة فى حساباتها، ولم ترد على طلب التعليق. وفى الإيداع، قالت إنه بعد نهاية العام، وافقت الشركة على حل بعض المسائل الضريبية المتعلقة بالسنوات السابقة. ويتم الاعتراف بهذا الالتزام الضريبية والفوائد المرتبطة به فى السنة المالية الحالية.

ورفضت إيرلندا، التى قدمت مقارا أوروبية منخفضة الضرائب للعديد من أكبر الشركات متعددة الجنسيات فى العالم، فى البداية التوقيع على اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية للحصول على حد أدنى عالمة لضريبة الشركات يبلغ 15% بحلول عام 2023، لكنها تخلت عنها.