تونس وفرنسا يوقعان اتفاقية شراكة وتعاون في مجال القيمة

وكالات

وقع القطب الصناعي والتكنولوجي بمدينة قابس التونسية والجمعية الفرنسية لتحليل القيمة بالعاصمة التونسية اتفاقية إطارية ، لتعزيز الشراكة والتعاون الدولي في مجال القيمة .

وبينت وزارة الصناعة التونسية في بيان لها اليوم أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الخبراء الفرنسيين أعضاء الجمعية وإطارات القطب والمؤسسات الصناعية التونسية في مجال تحسين أداء المشاريع بالاعتماد على تحليل القيمة.

ووقع الاتفاقية عن جانب تونس الرئيس المدير العام للقطب التكنولوجي بقابس عبد الرزاق جدي, وعن جانب فرنسا رئيسة الجمعية الفرنسية للقيمة مريون برليوز.

وستمكن هذه الاتفاقية من تبادل التجارب بين المؤسسات التونسية والفرنسية وتنظيم الدورات التكوينية وحلقات الاشهاد لفائدة إطارات وأعوان الأقطاب والمؤسسات التونسية وانجاز البحوث, إضافةً إلى تشجيع استعمال الطاقات المتجددة في القطاع الصناعي.

يذكر أن القطب الصناعي والتكنولوجي بقابس تم إحداثه سنة 2010 بهدف تطوير البنية التحتية واستحثاث نسق الاستثمار الصناعي وربط علاقة شراكة وتكامل بين حلقات الإنتاج والبحث العلمي والتكوين والنهوض بالطاقات المتجددة والتحويل الطاقي في المجال الصناعي.